2 ноября, 11:57
Еще один подарок для своих поклонников готовит Государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан"
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
В главном концертном зале Филармонии будет развёрнута фотогалерея, посвящённая 85-летию легендарного коллектива. В её основе уникальные снимки, афиши и другие материалы, многие из которых являются ровесниками ансамбля.
В главном концертном зале Филармонии будет развёрнута фотогалерея, посвящённая 85-летию легендарного коллектива. В её основе уникальные снимки, афиши и другие материалы, многие из которых являются ровесниками ансамбля.
Организаторы выставки постарались разместить их в хронологическом порядке. Но работа над нею продолжается. Материалы - фотографии и другие документы времени – будут и дальше пополнять её фонд. Все это зрители увидят в дни проведения юбилейных мероприятий.