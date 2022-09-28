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2 ноября, 11:57
Новости

Еще один подарок для своих поклонников готовит Государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан"

Еще один подарок для своих поклонников готовит Государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан"

В главном концертном зале Филармонии будет развёрнута фотогалерея, посвящённая 85-летию легендарного коллектива. В её основе уникальные снимки, афиши и другие материалы, многие из которых являются ровесниками ансамбля.

Организаторы выставки постарались разместить их в хронологическом порядке. Но работа над нею продолжается. Материалы - фотографии и другие документы времени – будут и дальше пополнять её фонд. Все это зрители увидят в дни проведения юбилейных мероприятий.

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