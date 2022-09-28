Еще один подарок для своих поклонников готовит Государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан"

В главном концертном зале Филармонии будет развёрнута фотогалерея, посвящённая 85-летию легендарного коллектива. В её основе уникальные снимки, афиши и другие материалы, многие из которых являются ровесниками ансамбля.



Организаторы выставки постарались разместить их в хронологическом порядке. Но работа над нею продолжается. Материалы - фотографии и другие документы времени – будут и дальше пополнять её фонд. Все это зрители увидят в дни проведения юбилейных мероприятий.