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2 ноября, 10:59
Новости

Семьям с невысокими доходами, которые ожидают ребенка или уже имеют детей, начнут выплачивать единое универсальное пособие с 1 января 2023 года, об этом рассказала профильный министр Марина Ользятиева

Семьям с невысокими доходами, которые ожидают ребенка или уже имеют детей, начнут выплачивать единое универсальное пособие с 1 января 2023 года, об этом рассказала профильный министр Марина Ользятиева
По ее словам, универсальное пособие будет действовать автоматически для детей, рожденных в новом году. Если же ребенок родился до 2023 года, семья может выбрать: получать старые выплаты или же перейти на универсальное пособие. Заявление на оформление можно будет подать на Едином портале "Госуслуги" или через отделения МФЦ.
 
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