Семьям с невысокими доходами, которые ожидают ребенка или уже имеют детей, начнут выплачивать единое универсальное пособие с 1 января 2023 года, об этом рассказала профильный министр Марина Ользятиева

По ее словам, универсальное пособие будет действовать автоматически для детей, рожденных в новом году. Если же ребенок родился до 2023 года, семья может выбрать: получать старые выплаты или же перейти на универсальное пособие. Заявление на оформление можно будет подать на Едином портале "Госуслуги" или через отделения МФЦ.