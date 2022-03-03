Минстрой России представил индекс качества городской среды, в котором Калмыкия получила 170 баллов.

Глава региона Бату Хасиков отметил: «Считаю, это хороший показатель нашей совместной работы. Всего, по сравнению с 2019 годом, индекс качества городской среды в Калмыкии увеличился на 29%. Это самый высокий процент по стране».

Индекс качества состоит из 36 параметров, в числе которых благоустройство, безопасность, качество дорог и доступность социальных учреждений. Городовиковск и Элиста вошли в число населенных пунктов России с благоприятной городской средой. Также столица республики попала в список больших городов, находящихся в условно комфортном климате с показателем 181 балл.

Глава региона подчеркнул, что благодаря системному подходу федерального центра, Калмыкия успешно реализовывает программы по созданию условий для комфортного проживания граждан: «Мы реализуем целый ряд программ в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», чтобы достигать таких показателей. Нам важно, чтобы земляки жили и работали в благоприятных условиях».