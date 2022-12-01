В Кетченерах откроются еще две новые детские площадки

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"Перед моей командой стоят несколько основных задач. Это наказы и задания от коллег-медиков и проекты для родной Калмыкии", - написал в своём телеграм-канале депутат ГосДумы от республики Бадма Башанкаев. Он добавил: С 2022 года появились новые цели и важные обязанности на Донбассе.



Напомним, в прошлом году врачом-добровольцем он отправился в ДНР, но вместе с тем продолжает работать в операционной, заниматься общественной деятельностью, а буквально на днях с коллегами из Друзей Медицины Донбасса они установили новую детскую площадку в Кетченерах.



Об этом и многом другом Башанкаев рассказал в интервью Петру Лидову.