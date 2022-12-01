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25 апреля, 14:07
Новости

Сегодня в Средней школе номер 15 поселка Аршан состоится торжественное открытие Парты Героя

Сегодня в Средней школе номер 15 поселка Аршан состоится торжественное открытие Парты Героя

Она посвящена участнику Великой Отечественной Бемби Доржиновичу Баранову. В войне он участвовал со дня окончания училища в должности командира огневого взвода в составе Сталинградского, затем 3-го Белорусского фронтов. Боевой путь прошел от Сталинграда до Кенигсберга.

Напомним, "Парта героя" - это патриотический проект, который реализуется в российских школах. Его цель- сформировать у детей и подростков уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему страны.

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