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25 апреля, 13:32
Новости

По факту ненадлежащего состояния детской площадки в с. Троицкое Целинного района организована до следственная проверка

По факту ненадлежащего состояния детской площадки в с. Троицкое Целинного района организована до следственная проверка
Следователи выясняются причины и условия сложившейся ситуации. По результатам будет принято процессуальное решение. Напомню, парк-дендрарий попал в поле зрения активистов Народного фронта после обращения жителей населённого пункта. 
 
Как отмечают общественники, благоустроенная полтора года назад почти за 7 млн рублей детская площадка находится в удручающем состоянии и представляет угрозу жизни и безопасности детей.
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