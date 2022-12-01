По факту ненадлежащего состояния детской площадки в с. Троицкое Целинного района организована до следственная проверка

Следователи выясняются причины и условия сложившейся ситуации. По результатам будет принято процессуальное решение. Напомню, парк-дендрарий попал в поле зрения активистов Народного фронта после обращения жителей населённого пункта.

Как отмечают общественники, благоустроенная полтора года назад почти за 7 млн рублей детская площадка находится в удручающем состоянии и представляет угрозу жизни и безопасности детей.