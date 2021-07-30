В Кегульте Кетченеровского района открылся детский сад

С сегодняшнего дня полноправными хозяевами долгожданного нового детского сада стали малыши поселка Кегульта Кетченеровского района. Дошкольное учреждение возвели в рамках национального проекта «Демография». На строительство объекта было направлено более 23-х миллионов рублей. На торжественном открытии побывала наша съёмочная группа. Репортаж Ольги Эняевой.

Многодетная мама Татьяна Бережная в новый сад привела двух сыновей. Младшему Богдану почти 2 года. Открытие дошкольного учреждения совпало с периодом выхода из декретного отпуска. После полутора лет семья перестала получать пособия. Детей кормили и одевали в основном за счет президентских выплат.

В Кегульте никогда не было детсада. Те, у кого есть личный транспорт возили детей в соседнее село Овата в 20-ти километрах от поселка. Поэтому новое учреждение для местных жителей – это настоящий праздник. Особенно для многодетных семей, а их здесь большинство.

Как рассказывает глава администрации Кетченеровского РМО Санал Годжуров, детсад был возведен благодаря инициативной группе поселка, которая обратилась к нему с этой просьбой. Руководство региона поддержало предложение и оказало содействие в строительстве. Объект рассчитан на 30 малышей. Поздравил их председатель правительства Юрий Зайцев и вручил подарки к новоселью.

В детский сад закупили необходимую мебель, разработали образовательную программу. За счет местного бюджета купят недостающие игрушки. Уют и комфорт для малышей создавали сами родители вместе с воспитателями. Сейчас в Кетченеровском районе очереди в детсад нет, говорят специалисты. Но есть населенные пункты, где нет дошкольного учреждения. К примеру, в поселке Тугтун. Руководство района ищет альтернативные формы решения проблемы.

Долгожданный детсад появился и в Эвдыке. Открытия дошкольного учреждения ждут также в Утте Яшкульского района и в Эсто-Алтае Яшалтинского РМО.