Сегодня сотрудники патрульно-постовой службы МВД отмечают профессиональный праздник

Сдержанность, самообладание, психологическая устойчивость - это далеко не все качества, которые требуются для этой нелегкой профессии. Только за 7 месяцев года в Калмыкии ими выявлено почти две тысячи административных правонарушений. С чем приходится им сталкиваться? На патрулирование со стражами порядка утром вышла Зоя Бармагнанова.

Впереди у Юрия Халгаева 12-часовое дежурство. Говорит, что самое главное в службе - это гуманность, законность и бдительность. А потому табельное оружие сотрудники ППС применяют в исключительных случаях, при угрозе жизни людей или нападениях.

За 12 лет работы запоминающихся случаев у старшего лейтенанта Халгаева скопилось немало. Вместе с коллегами по службе и злоумышленников, находящихся в федеральном розыске ловили, и подозреваемых в грабеже задерживали. Чаще всего преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения, поэтому профилактической работе с такими гражданами уделяется большое внимание, говорит Мерген Андиев. В органах внутренних дел трудится более 6-ти лет. Молодой сержант полиции тогда еще не знал, что судьба его тесно свяжет именно с этим подразделением.

Только за этот год: десятки спасенных жизней, более сотни предотвращенных и раскрытых преступлений. Эти люди первыми приходят туда, где необходима помощь. В этой службе нет графика с девяти до восемнадцати часов с перерывом на обед. Круглосуточно улицы Элисты патрулируют более 120-ти сотрудников.

Пресекать правонарушения современным патрульным помогают специальные видеорегистраторы. Такой «Дозор» позволяет вести восьмичасовую непрерывную запись окружающей обстановки вне зависимости от погодных условий и времени суток. Всегда включены и рации, так как не знаешь, когда, где и кому, может понадобиться помощь.