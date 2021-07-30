Правительством Калмыкии решается вопрос о водоснабжении

Недостаток воды - это главная тема прямого эфира, который провел председатель Правительства Калмыкии Наран Кюкеев. Об этом же говорил и Глава региона в ходе общения с жителями на прямой линии. Тогда Бату Хасиков отметил, что проблему питьевой воды в республике можно условно разделить на два сегмента. И нехватка живительной влаги – один из них.

Как сообщил Кюкеев, для решения этого вопроса, за последние 2 года построили 8 объектов водоснабжения на общую сумму почти 121 миллион рублей. Сейчас возводятся еще пять – стоимостью свыше 600 миллионов. Так, на этот и будущий годы запланирован комплекс работ в селе Троицкое и поселке Цаган-Аман. Также в 22-м приступят к решению проблем с живительной влагой в Лагани, селах Яшалта и Ульяновское.

Если удастся выполнить весь объем намеченных на ближайшее время мероприятий, то процент воды пригодной для питья из централизованных источников вырастет с 7 с лишним процента до более чем 21-го. Вторая проблема заключается в нехватке воды для региона в целом и решать её нужно глобально.