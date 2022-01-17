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10 февраля, 11:14
НовостиБизнесCOVID-19Общество

По состоянию на начало февраля удаленные работники есть сегодня в 53% компаний Элисты

По состоянию на начало февраля удаленные работники есть сегодня в 53% компаний Элисты

Причем в 4 из 10 компаний на дому работает более 30% персонала. Чаще всего это IT-специалисты, бухгалтеры, представители отделов продаж и подразделений по работе с персоналом.

В Москве и Санкт-Петербурге дистанционка распространена больше: в столице дистанционный труд используют 2 из 3 работодателей - это 68%, в Санкт-Петербурге — 63% компаний.

Число работодателей, практикующих удаленную занятость, в целом по стране сегодня одно из самых высоких - 51%. 

Рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России и 11% - в Элисте, это каждый седьмой работодатель. Таковы данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

 

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