Вынесен приговор в отношении нерадивого отца, имеющего задолженность по алиментам свыше 1,3 млн рублей

Как сообщается на официальном сайте Прокуратуры Калмыкии, в июне прошлого года мировым судьей житель Кетченеровского района был привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Однако имеющуюся задолженность по алиментам не погасил и мер по трудоустройству либо постановке на учет в центре занятости не предпринял.

Размер задолженности по алиментным обязательствам на содержание двоих несовершеннолетних детей 2005 и 2006 годов рождения за период с июля по ноябрь 2021 года составил более 72 тысяч рублей. Общий размер задолженности по алиментам составляет более 1,3 млн рублей.

Прокуратура Кетченеровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины за неуплату средств на содержание детей.

Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал.

Приговором Сарпинского районного суда нерадивому родителю назначено наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.