19 сентября состоялась встреча Главы Калмыкии с духовными представителями трех традиционных конфессий степного региона.

Руководитель Администрации Центрального хурула Тубтен Цультим, Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и советник Председателя Духовного управления мусульман Умар Эльжуркаев поздравили Бату Хасикова с победой на прошедших выборах и благословили на новые свершения во благо многонационального народа Калмыкии.

Владыка Юстиниан также передал слова поздравления от патриарха Кирилла.

Завершая встречу, Бату Хасиков поблагодарил за слова поддержки, подчеркнул, что вклад религиозного сообщества в консолидацию общества, неоценим.