В Казани завершились Чемпионаты мира и Первенство мира по борьбе на поясах.

Санджи Каруев - заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион игр БРИКС.

К сожалению, из-за полученной травмы Санджи не смог выйти на финальную схватку, но, тем менее, он - серебряный медалист Чемпионата мира в весовой категории 90 кг.

Леонид Савхаев мастер спорта по греко-римской борьбе и борьбе на поясах, призёр Кубка мира, призёр чемпионата Европы по борьбе на поясах завоевал бронзовую медаль чемпиона мира в весовой категории 62 кг.

На Первенстве мира по борьбе на поясах, который также состоялся в Казани, юные спортсменки Калмыкии также показали отличные результаты.

Цагана Гучинова стала чемпионкой Первенства мира, заняв первое место.

Валерия Улюмджиева - бронзовая медалистка Первенства мира.

Видео и фото: Министерство физической культуры и спорта РК