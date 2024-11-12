В Казани завершились Чемпионаты мира и Первенство мира по борьбе на поясах.
Санджи Каруев - заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион игр БРИКС.
К сожалению, из-за полученной травмы Санджи не смог выйти на финальную схватку, но, тем менее, он - серебряный медалист Чемпионата мира в весовой категории 90 кг.
Леонид Савхаев мастер спорта по греко-римской борьбе и борьбе на поясах, призёр Кубка мира, призёр чемпионата Европы по борьбе на поясах завоевал бронзовую медаль чемпиона мира в весовой категории 62 кг.
На Первенстве мира по борьбе на поясах, который также состоялся в Казани, юные спортсменки Калмыкии также показали отличные результаты.
Цагана Гучинова стала чемпионкой Первенства мира, заняв первое место.
Валерия Улюмджиева - бронзовая медалистка Первенства мира.
Видео и фото: Министерство физической культуры и спорта РК