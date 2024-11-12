Онлайн-курсы по информационной безопасности провели сотрудники министерства цифрового развития Калмыкии для подшефного региона ЛНР.

В рамках обучения 22 сотрудника из Антрацита прошли онлайн-курсы по различным модулям: от методов защиты данных до реагирования на инциденты в киберпространстве.

Начальник управления образования Антрацитовского района ЛНР Анна Авдулова поблагодарила за предоставленную возможность обучения. - «Материал был познавателен и интересен, а самое главное - актуален в наше время. Получили много знаний, спасибо большое за сотрудничество!».

Как подчеркнул заместитель министра цифрового развития Калмыкии Александр Кичиков:«Повышение навыков в области информационной безопасности поможет укрепить защиту информационных систем на территории Антрацитовского района ЛНР. Будем продолжать обмениваться опытом и делиться полезной информацией в части защиты информационных данных».

Фото: Министерство цифрового развития Калмыкии