В Элисте обсудили проблемы инклюзивного образования.

На базе столичного педагогического колледжа состоялся круглый стол с участием замминистра социального развития, труда и занятости Ольги Маминовой и директора Центра занятости населения Беллы Сумьяновой. В ходе заседания рассмотрели ряд актуальных проблем по профориентационной работе со школьниками, взаимодействию с работодателями по вопросу трудоустройства выпускников-инвалидов. А также акцентировали внимание на реализации проекта «Абилимпикс».