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14 ноября, 14:50
НовостиСобытие

В Элисте обсудили проблемы инклюзивного образования.

В Элисте обсудили проблемы инклюзивного образования.

На базе столичного педагогического колледжа состоялся круглый стол с участием замминистра социального развития, труда и занятости Ольги Маминовой и директора Центра занятости населения Беллы Сумьяновой. В ходе заседания рассмотрели ряд актуальных проблем по профориентационной работе со школьниками, взаимодействию с работодателями по вопросу трудоустройства выпускников-инвалидов. А также акцентировали внимание на реализации проекта «Абилимпикс».

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