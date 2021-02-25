В казачьем войске Калмыкии пополнение

Посвящение в казачата пройдут 23 малыша второй столичной школы. Это будет уже 17-й по счёту специализированный класс. Первый был открыт в 2009 году. Теперь эти ребята, часть особой культуры.

Помимо общеобразовательной программы, они изучают основы религиозных культур, историю казачества и его традиции, проходят особую строевую и спортивную подготовку.

А воспитанники постарше сегодня примут участие в работе Круглого стола «Крым страницы истории». Он состоится в Духовно просветительский центр Казанского собора.