В элистинской средней школе №8 практически со дня основания действует музей боевой славы

В конце прошлого года музей стал призером всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти великой отечественной войны» и выиграл сертификат на 200 тысяч рублей. Здесь появилось современное мультимедийное оборудование и обновились наглядные учебные материалы.

Действующим при музее советом старшеклассников вместе с руководителем уже создан экскурсионный маршрут по значимым датам Великой Отечественной войны. Это многочисленные встречи и знакомство с профессией экскурсовода.

Новые возможности у школьного музея появились благодаря участию в конкурсе «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны», проводимого парией «Единая Россия».