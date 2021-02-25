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19 марта, 10:14
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В элистинской средней школе №8 практически со дня основания действует музей боевой славы

В элистинской средней школе №8 практически со дня основания действует музей боевой славы

В конце прошлого года музей стал призером всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти великой отечественной войны» и выиграл сертификат на 200 тысяч рублей. Здесь появилось современное мультимедийное оборудование и обновились наглядные учебные материалы.

Действующим при музее советом старшеклассников вместе с руководителем уже создан экскурсионный маршрут по значимым датам Великой Отечественной войны. Это многочисленные встречи и знакомство с профессией экскурсовода.

Новые возможности у школьного музея появились благодаря участию в конкурсе «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны», проводимого парией «Единая Россия».

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