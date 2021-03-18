В Каспийском море задержан житель Лагани, сотрудник одной из рыбодобывающих организаций

Он перевозил на лодке «Казанка» рыбную продукцию без соответствующих документов. На борту обнаружено 248 фрагментов щуки, несколько экземпляров потрошенной рыбы и 2,5 килограмма щучьей икры. Причиненный ущерб составил около 125 000 рублей.

Кроме этого, исходя из сведений, внесенных рыбаком в промысловый журнал, было выявлено ещё одно правонарушение – использование орудий лова на сроки, значительно превышающие допустимые.

По всем выявленным фактам проводится проверка.