Двое должностных лиц Министерства экономики и торговли Калмыкии привлечены к дисциплинарной ответственности

Они наказаны за нарушения прав предпринимателей на своевременное информирование о действующих обязательных требованиях при осуществлении госконтроля.

Как сообщает прокуратура, на официальном сайте ведомства отсутствует программа профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год и обобщения практики осуществления в соответствующей сфере деятельности госконтроля.