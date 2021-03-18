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5 апреля, 18:35
НовостиКриминал

Двое должностных лиц Министерства экономики и торговли Калмыкии привлечены к дисциплинарной ответственности

Двое должностных лиц Министерства экономики и торговли Калмыкии привлечены к дисциплинарной ответственности

Они наказаны за нарушения прав предпринимателей на своевременное информирование о действующих обязательных требованиях при осуществлении госконтроля.

Как сообщает прокуратура, на официальном сайте ведомства отсутствует программа профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год и обобщения практики осуществления в соответствующей сфере деятельности госконтроля.

 

 

 

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