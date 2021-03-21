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6 апреля, 20:01
НовостиПолитикаСельское хозяйство

В Калмыкию с визитом прибыла рабочая группа из членов Совета Федерации

В Калмыкию с визитом прибыла рабочая группа из членов Совета Федерации

  В их числе представители комитета по бюджету и экономической политике, по федеративному устройству, региональной политике и делам севера. 

Делегация Совета Федерации посещает с проверкой регионы, которым Правительство страны оказало помощь в разработке и финансировании программ социально-экономического развития. Их всего 10. Ранее рабочая группа проверила их реализацию в республике Алтай и Адыгее.

 Сразу после прилета сенаторы выехали в Приютненский район на животноводческую ферму, ведь основа экономики республики – сельское хозяйство. О чем они говорили с калмыцкими фермерами и какие выводы сделали, рассказывает наш корреспондент Татьяна Шолохова.

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