Национальный музей Афганистана передал в дар Калмыкии уникальные альбомы

Один из них – о новых раскопках на территории этой страны, а другой посвящен спасенным сокровищам буддизма.Святыни раннего периода его распространения, которые хранятся в Афганистане, имеют высокое духовное и научно-культурное значение.

Ойрат-монголы, кочевавшие на просторах Центральной Азии до начала XVII века, ранее традиционно совершали паломничество к этим реликвиям и высоко их почитали.

Передача изданий проходила под эгидой столетия Национального музея имени Пальмова при участии министерства иностранных дел страны и Посольства России в Кабуле.