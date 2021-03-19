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6 апреля, 19:04
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Национальный музей Афганистана передал в дар Калмыкии уникальные альбомы

Национальный музей Афганистана передал в дар Калмыкии уникальные альбомы

Один из них – о новых раскопках на территории этой страны, а другой посвящен спасенным сокровищам буддизма.Святыни раннего периода его распространения, которые хранятся в Афганистане, имеют высокое духовное и научно-культурное значение.

Ойрат-монголы, кочевавшие на просторах Центральной Азии до начала XVII века, ранее традиционно совершали паломничество к этим реликвиям и высоко их почитали.

Передача изданий проходила под эгидой столетия Национального музея имени Пальмова при участии министерства иностранных дел страны и Посольства России в Кабуле.

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