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30 сентября, 13:45
НовостиЭкономика

В Калмыкию с ознакомительным визитом прибыл Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Иран в России господин Казем Джалали

В Калмыкию с ознакомительным визитом прибыл Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Иран в России господин Казем Джалали

Он примет участие в работе Международного экономического форума, который стартовал сегодня. Это первая встреча господина Джалали с Калмыкией. И прибыл сюда он по приглашению Главы республики Бату Хасикова. Высокого гостя в аэропорту встречали члены правительства. А после вручения хадаков и чая с традиционными борцоками он ответил на наши вопросы. 

 

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