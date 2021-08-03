В Калмыкию с ознакомительным визитом прибыл Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Иран в России господин Казем Джалали

Он примет участие в работе Международного экономического форума, который стартовал сегодня. Это первая встреча господина Джалали с Калмыкией. И прибыл сюда он по приглашению Главы республики Бату Хасикова. Высокого гостя в аэропорту встречали члены правительства. А после вручения хадаков и чая с традиционными борцоками он ответил на наши вопросы.