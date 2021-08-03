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30 сентября, 14:12
НовостиБизнесЭкономика

В Столице стартовало одно из главных мероприятий года – экономический форум Элиста 2021

В Столице стартовало одно из главных мероприятий года – экономический форум Элиста 2021

В эти минуты в большом зале Дома правительства проходит торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-успех». В Калмыкии он проводится во второй раз. Обширная программа рассчитана на два дня, за которые участники смогут обсудить идеи по дальнейшему развитию региона с представителями власти. Также сегодня предприниматели представили свои лучшие проекты «Бизнес-успеха» Всего 19 финалистов. И шесть номинаций, в том числе здоровый образ жизни, лучший женский проект, социально-ориентированный, молодежный. Каждый из победителей получит целый комплекс подарков, связанных с развитием бизнеса, в том числе сессии с бизнес тренерами, стажировки

Победитель регионального этапа представит республику на федеральном этапе конкурса. Также, в рамках первого дня форума, состоялся мастер-класс «Экспорт через франчайзинг».

На нем говорили о том, как можно масштабировать бизнес в рамках страны и не только. А открыл форум министр экономики и торговли Калмыкии Дмитрий Троицкий. В своем выступлении он отметил, что в регионе совершенствуется бизнес-инфраструктура.

 Работа по развитию предпринимательской деятельности будет продолжена и дальше. Одной из возможности этого является данный форум.

Напомним, сегодня  первый день экономического форума. Завтра его работа будет продолжена в рамках секционной работы. 

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