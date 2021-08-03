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30 сентября, 13:31
НовостиКультура

Сегодня последний день голосования за участников конкурса «Преображение в героя картины»

Сегодня последний день голосования за участников конкурса «Преображение в героя картины»

Так называется мероприятие, в рамках которого представители старшего поколения, подопечные центров социального обслуживания повторяют сюжеты известных картин мировых и калмыцких художников. Проект пришёлся всем по душе. А вот победителя выбирать предстоит интернет-пользователям. Отдать свой голос одному из претендентов можно на странице Минсоцразвития Калмыкии в социальных сетях.

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