Сегодня последний день голосования за участников конкурса «Преображение в героя картины»

Так называется мероприятие, в рамках которого представители старшего поколения, подопечные центров социального обслуживания повторяют сюжеты известных картин мировых и калмыцких художников. Проект пришёлся всем по душе. А вот победителя выбирать предстоит интернет-пользователям. Отдать свой голос одному из претендентов можно на странице Минсоцразвития Калмыкии в социальных сетях.