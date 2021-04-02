Глава региона поздравил жителей Калмыкии с Днём местного самоуправления

21 апреля чествуют муниципальных служащих – бухгалтеров, экономистов, юристов. Всех, от кого в городах и селах зависит благополучие населения. С этим днем жителей Калмыкии поздравил Глава региона.

"Работа в этой отрасли требует профессионализма, грамотных управленческих решений, добросовестного отношения к делу. Особое внимание поддержке местного самоуправления уделяется на федеральном уровне. Муниципалитеты получили серьезный импульс развития, благодаря реализуемым по инициативе Президента нацпроектам" - отметил Бату Хасиков и подчеркнул, что многое уже удалось сделать.