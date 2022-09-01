В Калмыкию прибудет член Центрального штаба Народного фронта, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина

Сегодня она посетит республику с рабочим визитом. В первую очередь эксперт ОНФ проверит общественные территории степной столицы, оценит качество их работ. В поле зрения Светланы Калининой попадут такие объекты, как скейт-парк с зоной отдыха, Парк Победы в 7-м микрорайоне, дворовая территория, новая школа в селе Троицкое, а также состоится встреча с жителями дома, обратившимися на Прямую линию Президента по вопросу работы одной из управляющих компаний. Подробнее о визите эксперта президентского движения , а также о выставленной ею оценке качества благоустройства общественных территорий , расскажем в дневном выпуске Вестей.