Сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России

Будут награждены ведомственными, правительственными грамотами и благодарностями сотрудники службы. Из архивных материалов известно, в 1916 году в Ики-Цохуровском улусе (ныне Яшкульский район) вспыхнула эпидемия натуральной оспы. Менее чем за полугодие 1918 года в калмыцкой степи было зарегистрировано почти 1500 случаев холеры. Из них более трети закончились летальным исходом. Впоследствии время от времени фиксировали также заболевания сибирской язвой, малярией, тифом, дифтерией.



В 1920 году при отделе здравоохранения Калмыцкой автономной области был организован санитарно-¬эпидемиологический подотдел, который положил начало службы в республике. Первым главным государственным санитарным инспектором и эпидемиологом Калмыцкой автономной области после окончания мединститута был назначен Церен Корсункиев. Подробнее обо всем этом смотрите в дневном выпуске новостей.