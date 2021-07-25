В Калмыкию поступило 63 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

Запаса антиковидных препаратов хватит всем желающим. Для этого созданы все условия: работают прививочные кабинеты в медучреждениях и мобильные пункты. Об этом сегодня говорили на брифинге специалисты Минздрава.

Последние две недели почти равное количество заболевших. Но стоим на высоких цифрах, говорит заместитель министра здравоохранения Оксана Курдюкова. Больше всего болеют в Сарпинском, Малодербетовском и Городовиковском районах. Там планируют развернуть госпитали. А в Лагани ситуация остается сложной, но стабильной.

Сегодня почти 65 тысяч человек получили прививку от коронавируса.

Но для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы еще столько же прошли вакцинацию. Это можно сделать и в поликлиниках, и передвижных мобильных комплексах.

В Калмыкию поступило 63 тысячи доз «Спутника Лайт». Тем, кто переболел, советуют пройти углублённую диспансеризацию. Таковых в республике более 26 тысяч.

В первую очередь, специалисты обследуют людей с хроническими заболеваниями. В день в Горполиклинику обращаются всего несколько человек. Возможно, из-за жары мало кто выходит из дома. На сегодня в республике обследование прошли более восьмисот человек, перенёсших COVID-19 в тяжелой форме.

Медики не устают повторять, что единственная эффективная защита от последствий коронавируса – вакцинация. Поэтому с населением постоянно проводят разъяснительную работу.