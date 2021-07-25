Калмыцкие спортсменки выиграли золото и серебро на Чемпионате мира по борьбе

Сегодня в Башкирии стартовали соревнования по борьбе среди юниоров. Всего участников более 1 500, все они будут биться за мировое первенство по трем направлениям - вольная борьба, греко-римская борьба и грепплинг. Схватки по последнему виду были назначены первыми. И по результатам лучшими признаны спортсменки из Калмыкии - Улана Ходжинова, она выиграла золотую медаль, и Мария Джамбинова, ставшая серебряной призеркой.

В 2020 году девушки стали победительницами Первенства и Кубка России по грепплингу и грепплингу-ги, что прошел в Наро-Фоминске. Тогда им удалось взять все медали. Они воспитанницы спортклуба "Стрела", где занимались под началом тренера Александра Казнаева.



