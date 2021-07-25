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13 августа, 19:31
НовостиСпорт

Волонтеры встретились с ветеранами спорта

Волонтеры встретились с ветеранами спорта

В преддверии Всероссийского Дня физкультурника, ребята не только вручили подарки, но и поговорили с каждым героем, узнали подробности трудового пути и историю того вида спорта, в развитие которого они внесли значимый вклад.

 Один из таких людей Александр Очиров, стоявший у истоков создания футбольного клуба «Уралан» в 1958 году, на базе треста Калмстрой. Тогда клуб назывался «Строитель». И Александр Очиров был первым вратарем. Через годы он возглавил команду «Уралан» и вывел ее во вторую лигу. Сегодня он с благодарностью вспоминает те годы и радуется возрождению в Калмыкии профессионального футбола.                                           

В списке поздравлений еще несколько имен. Александр Дамбинов, тяжелоатлет. В свои восемьдесят он удивляет  спортивным долголетием. На его счету – звание абсолютного чемпиона на Открытом кубке стран Балтии по пауэрлифтингу.                                                           

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