Волонтеры встретились с ветеранами спорта

В преддверии Всероссийского Дня физкультурника, ребята не только вручили подарки, но и поговорили с каждым героем, узнали подробности трудового пути и историю того вида спорта, в развитие которого они внесли значимый вклад.

Один из таких людей Александр Очиров, стоявший у истоков создания футбольного клуба «Уралан» в 1958 году, на базе треста Калмстрой. Тогда клуб назывался «Строитель». И Александр Очиров был первым вратарем. Через годы он возглавил команду «Уралан» и вывел ее во вторую лигу. Сегодня он с благодарностью вспоминает те годы и радуется возрождению в Калмыкии профессионального футбола.

В списке поздравлений еще несколько имен. Александр Дамбинов, тяжелоатлет. В свои восемьдесят он удивляет спортивным долголетием. На его счету – звание абсолютного чемпиона на Открытом кубке стран Балтии по пауэрлифтингу.