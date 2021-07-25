В Калмыкию поступило 63 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

Об этом сообщает на своей странице в Instagram Глава региона.

Бату Хасиков поблагодарил Минздрав России за выделенную партию. Напомним, этот препарат особенно эффективен при повторной вакцинации и для тех, кто переболел коронавирусом. Но он применяется и в первичной иммунизации. Глава региона отметил, мы наращиваем темпы – привито более 64 тысяч человек. В республике функционирует 14 стационарных пунктов и 15 мобильных бригад на базе районных больниц и городской поликлиники. И добавил, вакцинация - единственный способ победить пандемию. "Вместе мы выработаем коллективный иммунитет. Не забывайте о мерах предосторожности. Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию" - призвал Бату Хасиков.