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12 августа, 17:31
НовостиCOVID-19Здравоохранение

В Калмыкию поступило 63 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

В Калмыкию поступило 63 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

Об этом сообщает на своей странице в Instagram Глава региона.

Бату Хасиков поблагодарил Минздрав России за выделенную партию. Напомним, этот препарат особенно эффективен при повторной вакцинации и для тех, кто переболел коронавирусом. Но он применяется и в первичной иммунизации. Глава региона отметил, мы наращиваем темпы – привито более 64 тысяч человек. В республике функционирует 14 стационарных пунктов и 15 мобильных бригад на базе районных больниц и городской поликлиники. И добавил, вакцинация - единственный способ победить пандемию. "Вместе мы выработаем коллективный иммунитет. Не забывайте о мерах предосторожности. Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию" - призвал Бату Хасиков.

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