В хозяйствах республики близится к завершению заготовка кормов

К зимовке в Кетченеровском районе готовят 37300 голов крупного рогатого скота, более 140 тысяч овец и 1000 лошадей. Запасы для них собраны уже на 40 процентов. Довольны ли аграрии качеством сена? Успевают ли они завершить работу в срок? Репортаж с полей - Татьяны Шолоховой.

На сенокосных лиманах племзавода имени Араши Чапчаева жатва идет полным ходом. Здесь трудится бригада из 10 человек, столько же задействовано единиц техники. Косилки, прессы и даже стогомёты помогают значительно быстрее достичь цели – заготовит как можно больше корма для скота, чтобы не пришлось докупать. По словам руководителя сенокосной бригады, Савра Санджеева, из необходимых 5 с половиной тысяч рулонов уже удалось собрать больше половины.

Сейчас в рулоны скручивают траву сорта «пирей» и разнотравье. Всего в зимовку в хозяйстве готовятся войти более полутора тысяч голов крупного рогатого скота и более 7 тысяч овец. Для того, чтобы холодный период прошел без потерь одной отаре необходимо 150 рулонов сена, стаду нужно уже 500. Всего более двух тысяч тонн.

Чтобы обеспечить весь район необходимым количеством кормов надо заготовить более 50 тысяч тонн сена и около 4 тысяч тонн зернофуража. Кетченеровские хозяйства справились с этой задачей наполовину. Сейчас в хозяйствах надеются только на то, что предстоящие осень и зима будут благосклонны к животноводам и подарят достаточно влаги и теплых дней, чтобы скот как можно дольше оставался на подножном корме.