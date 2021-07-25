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12 августа, 17:13
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Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днём военно-воздушных сил Российской Федерации

Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днём военно-воздушных сил Российской Федерации

"Отечественная военная авиация имеет доблестную, героическую историю, которой мы гордимся. Передовые достижения российских авиаконструкторов и мастерство наших летчиков по праву заслужили мировое признание.

Профессия авиатора требует храбрости, мужества и силы воли. Результат вашей непростой, но значимой работы, – безопасность воздушных рубежей нашей Родины и мирное небо над головой. Вы надежно укрепляете обороноспособность нашей страны, защищая ее национальные интересы. Благодаря вам мы можем быть уверены в завтрашнем дне.

Благодарю ветеранов военно-воздушных сил за профессионализм, преданность своему делу и стране. Отрадно, что нынешнее поколение авиаторов достойно и с честью продолжает ваши славные традиции.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова

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