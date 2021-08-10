Сергей Сухинин: «Мы все стараемся помочь пережить пандемию коронавируса с минимальными последствиями»

Заместитель секретаря РО партии «Единая Россия» по проектной деятельности, Заместитель Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Сергей Сухинин оказал помощь бюджетному учреждению «Республиканский детский медицинский центр имени В.Д. Манджиевой», передав индивидуальные средства защиты в количестве 10 тысяч бахил и 6 тысяч медицинских перчаток.

Руководитель парламентской фракции «Единая Россия» подчеркнул, что депутаты с первых дней активно участвовали в качестве добровольцев в благотворительных мероприятиях и акциях.

«Конечно, сейчас приоритеты немного сместились: помощь нужна и тем, кто болеет, и непосредственно медикам. Работа в этом направлении продолжается. Мы стараемся помогать всеми возможными способами. В рамках дистанционного приема граждан, который состоялся 28 сентября, ко мне обратилась главный врач медицинского учреждения Светлана Манджиева, и я решил удовлетворить текущую потребность медучреждения в средствах индивидуальной защиты. Для меня важно поддерживать тех, кто заботится о наших детях», - сказал Сергей Александрович.

Помощь сельскому госпиталю оказали и депутаты Малодербетовского района фракции Единая Россия. Доставили необходимые продукты питания пациентам инфекционной больницы – мясо, овощи, крупы, муку. Кроме этого средства защиты для медперсонала. По словам врачей, в период очередного активного роста заболеваемости помощь депутатов очень своевременна.

Как отмечают депутаты, подобные акции проводятся партией «Единая Россия» в течение всего периода пандемии и будут продолжены по мере необходимости.