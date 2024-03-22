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25 марта, 15:07
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В Калмыкию началась сезонная подкачка воды из Волгоградской области

В Калмыкию началась сезонная подкачка воды из Волгоградской области

Над запуском мелиоративных систем трудятся более тысячи специалистов. Подобно кровеносной системе, каналы общей протяженностью почти 100 километров, разносят живительную влагу по полям, обеспечивая качественный полив. Большая часть в рамках госзадания побежала в Калмыкию.

Как нам сообщили в районной администрации, сейчас ведётся затопление лиманов Малодербетовского РМО, затем живительная влага поступит в Октябрьский район.

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