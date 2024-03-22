25 марта, 15:58
Специалисты Астраханского филиала Национального Медицинского исследовательского Центра оториноларингологии провели в Элисте осмотр более 50 пациентов
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
На приеме ветераны СВО, а также пациенты, состоящие на учете в медорганизациях по месту жительства. Опытные врачи-сурдолои и оториноларингологи проводят консультацию и диагностику нарушений слуховой функции.
По итогам – отберут пациентов для направления на оперативное лечение в клиники Астрахани и Москвы.