Специалисты Астраханского филиала Национального Медицинского исследовательского Центра оториноларингологии провели в Элисте осмотр более 50 пациентов

На приеме ветераны СВО, а также пациенты, состоящие на учете в медорганизациях по месту жительства. Опытные врачи-сурдолои и оториноларингологи проводят консультацию и диагностику нарушений слуховой функции.

По итогам – отберут пациентов для направления на оперативное лечение в клиники Астрахани и Москвы.