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25 марта, 15:58
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Специалисты Астраханского филиала Национального Медицинского исследовательского Центра оториноларингологии провели в Элисте осмотр более 50 пациентов

Специалисты Астраханского филиала Национального Медицинского исследовательского Центра оториноларингологии провели в Элисте осмотр более 50 пациентов

На приеме ветераны СВО, а также пациенты, состоящие на учете в медорганизациях по месту жительства. Опытные врачи-сурдолои и оториноларингологи проводят консультацию и диагностику нарушений слуховой функции.

По итогам – отберут пациентов для направления на оперативное лечение в клиники Астрахани и Москвы.

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