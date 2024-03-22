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25 марта, 15:05
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Глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Крокус сити холле в Подмосковье от имени всех жителей Калмыкии и от себя лично выразил Глава региона Бату Хасиков

Глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Крокус сити холле в Подмосковье от имени всех жителей Калмыкии и от себя лично выразил Глава региона Бату Хасиков

"Калмыкия скорбит вместе с вами. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Наш общий долг сейчас, всех граждан страны — быть вместе. Мы — одна семья. Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого многонационального народа России", написал в своих соцсетях Бату Хасиков.

Глава Калмыкии отметил, что в регионе введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Жители Калмыкии вместе со всей страной скорбят о погибших в результате теракта. Свои соболезнования семьям погибших и пострадавших выразили представители общественности и религиозные деятели. В храмах республики прошли службы.

Вместе с верующими священнослужители молятся за скорейшее выздоровление пострадавших. Они едины во мнении, что сейчас многонациональному народу страны очень важно сплотиться и вместе пережить эту трагедию.

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