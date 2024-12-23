В Калмыкии в необычном формате прошла встреча в рамках профориентационной работы

Она была организована педагогами и учениками Элистинской средней школы № 2 для коллектива Института калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ.

Школьники представили спектакль «Трагедия народа глазами детей», приуроченный ко Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.

- «Наш долг – сохранить в поколениях память о невинно погибших, сделать все, чтобы эта трагическая страница истории никогда не повторилась», - так считают ученики этой школы.

Доктор педагогических наук, профессор, завкафедрой калмыцкой литературы и журналистики Раиса Дякиева отметила, что средняя школа № 2 славится замечательными традициями, успехами в воспитании детей. Она вручила подарки школе, а также ученикам 11 класса - Олегу Запариванному и Валерии Крюковой.

Фото: КалмГУ