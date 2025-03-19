В Калмыкии житель Кетченеровского района угрожал убийством своей знакомой.

Участковый полиции поселка Кетченеры установил, что 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил знакомую, причинив ей телесные повреждения. Кроме того, он душил женщину и угрожал убийством.

Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы будут определены дальнейшие процессуальные действия.

Дебошир задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.

Фото: МВД Калмыкия