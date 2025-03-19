20 марта, 20:53
 4 °C
92,46
84,4
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 марта, 11:38
НовостиСобытие

В Калмыкии житель Кетченеровского района угрожал убийством своей знакомой.

В Калмыкии житель Кетченеровского района угрожал убийством своей знакомой.

Участковый полиции поселка Кетченеры установил, что 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил знакомую, причинив ей телесные повреждения. Кроме того, он душил женщину и угрожал убийством.

Пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы будут определены дальнейшие процессуальные действия.

Дебошир задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы убийством.

Фото: МВД Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия