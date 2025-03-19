Рифат Сабитов про кибербуллинг: «Серьезная проблема цифрового века»

Пользователи, скрытые за никнеймами и фейковыми профилями, чаще позволяют себе агрессивные комментарии и угрозы. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного Совета при Минцифры России, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов в Telegram-канале Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, анализируя публикацию издательства Springer.

В Springer опубликовали новое исследование об изучении кибербуллинга, согласно которому уровень травли напрямую зависит от анонимности пользователей и слабости модерации контента.

Пользователи, скрытые за никнеймами и фейковыми профилями, чаще позволяют себе агрессивные комментарии и угрозы, не опасаясь последствий. Особенно это характерно для таких сервисов, как Reddit, 4chan и анонимные чаты. Также в таких сервисах как TikTok и X заметен эффект «толпы» — массовое разжигание ненависти в комментариях.

«Западные социальные сети годами игнорируют проблему анонимных угроз и массовых атак на пользователей, прикрываясь принципами «свободы слова». Однако, как показывает практика, такие платформы нередко превращаются в инструменты для травли, деструктивных кампаний и даже психологического насилия», — отметил Рифат Сабитов.

Слабая модерация усиливает проблему, позволяя вредоносному контенту оставаться в сети. Например, TikTok и Snapchat, несмотря на систему жалоб, часто не удаляют агрессивные посты или делают это с большим запозданием. Рифат Сабитов пояснил, какие защитные меры применяются в России.

«Россия выбрала иной путь, поэтому у нас в стране активно внедряются механизмы верификации на отечественных платформах и усиливается модерация контента. Интернет не должен быть пространством, где все дозволено, а анонимность — прикрытием для безнаказанности», — заключил Рифат Сабитов.

Фото: ГТРК "Калуга"