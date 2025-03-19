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20 марта, 12:41
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В Калмыкии состоялись командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Калмыкии состоялись командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Калмыкии состоялись командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В мобилизации сил и средств были задействованы сотрудники пожарно-спасательной части «Яшкульский», а также бригады скорой медицинской помощи Яшкульской районной больницы.

По легенде учений на пульт ЕДДС Яшкульского районного медицинского округа (РМО) поступило сообщение о возгорании сухой травы на общей площади до 20 гектаров, сопровождающееся сильным задымлением в районе автомобильной дороги.

С поставленными задачами участники тренировочных мероприятий справились в полном объеме. Благодаря слаженным действиям всех привлеченных сил последствия условной чрезвычайной ситуации были оперативно ликвидированы.

Фото и Видео: Яшкуль - энкр мини hазр!

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