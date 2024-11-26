В Калмыкии женщину привлекли к уголовной ответственности за контрафакт.

Прокуратура Элисты в отношении местной жительницы направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукции на сумму свыше 1 млн рублей. Женщина обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными в особо крупном размере.

По версии следствия, до мая 2024 года обвиняемая у неустановленного лица приобрела в целях сбыта более 8 тысяч пачек немаркированных табачных изделий, которые хранила и реализовывала на территории Элисты. Табачные изделия, стоимостью свыше 1 млн рублей, изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд Калмыкии для рассмотрения по существу.