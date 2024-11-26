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28 ноября, 08:20
НовостиСобытиеЭкология

Невероятно интересные кадры жизни в дикой природе дарит нам фотоловушка на берегу канала у заповедника «Черные земли».

Невероятно интересные кадры жизни в дикой природе дарит нам фотоловушка на берегу канала у заповедника «Черные земли».

В течение дня и ночи к водопою приходят самые разные животные, прилетают птицы. Увидеть обитателей степной территории стало возможным при грантовой поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». На финансовые средства фонда расчистили часть канала, занесенного песком, устроили водопой.

Вода – живительная влага, вечная ценность остаётся одной из важных точек притяжения для братьев наших меньших. Для пернатых хищников, быстроногих сайгаков, буквально перелетающих через канал, табуна диких лошадей, резвящихся у водопоя. И для безмятежной парочки волков, гуляющей вдоль источника.

Видео: Заповедник "Черные земли"

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