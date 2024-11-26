В Элисте в Национальной библиотеке имени А.М. Амур-Санана продолжается цикл мероприятий «Гениальная молодежь Калмыкии». Хулхачи Кикеев стал гостем у точки концентрации талантов.

На встрече молодой художник поделился своим опытом работы, рассказал о значении локальной идентичности в творчестве и объяснил, как использование местных мотивов помогает сохранить культурное наследие Калмыкии и придать изделиям уникальность. Его истории вдохновили многих молодых людей поверить в свои силы и развивать творческие способности.

Хулхачи - молодой и талантливый художник, ювелир, правнук первой художницы Калмыкии Пелагии Емчигировой, внук заслуженного художника РФ Очира Кикеева, сын художника-ювелира Чингиса Кикеева. Ювелирным делом он занимается с 16 лет. Выпускник колледжа искусств им П. Чонкушова.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана