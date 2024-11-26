В Калмыкии женщина предстанет перед судом за совершение убийства своего малолетнего ребенка.

По версии следствия, в июле 2024 года, молодая женщина, пытаясь успокоить малолетнего сына, не сумев остановить его плач, сдавила рукой шею, задушив ребенка.

Установлено, что обвиняемая за неделю до совершения преступления прибыла на временное проживание в поселок республики. На период следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собран достаточный объем доказательств, проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, по результатам которой женщина признана вменяемой в момент совершения преступления. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: Следком Калмыкии