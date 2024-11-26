В Калмыкии завершилась первенство республики по настольному теннису среди юношей и девушек.

В соревновании приняли участие 12 команд. В результате интересной и захватывающей борьбы чемпионом республики в общекомандном зачете стали элистинцы. Второе место у команды Малодербетовского района. Третьим призером признана яшкуляне.

В личном зачете среди девушек победительницей стала Ляйсан Карвенова, второе место у Латифы Каруевой, третье место заняла Николь Манжикова.

Среди юношей победителель в личном зачете Санджи Эренценов, второе место у Адьяна Соктуева, третье место занял Артем Гринько.

Команда-победительница и команды-призеры, спортсмены награждены памятными кубками, дипломами и грамотами министерств образования и науки, физической культуры и спорта республики.

Фото: Элистинский технический лицей