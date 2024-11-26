Наталья Илишкина - автор романа "Улан Далай" с огромным отрывом победила в читательском голосовании престижной литературной премии "Ясная Поляна".

Выигранные средства она направила на буддийское подношение. Ее премия вошла в сумму для приобретения уникальной статуи Намгъялмы - Ушнишавиджаи - Богини сострадания, света, долгой жизни, спасающей от преждевременной смерти.

В Ильинском Дмитровского района возводится ступа Совершенной победы над смертью, которую представители центра Рипа в Москве заказали в Индии. И, как сказала Наталья Илишкина в интервью Российской газете: «Хочется способствовать восстановлению мира среди зверей и людей на этой планете и победе над ненасытным Страданием».

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана