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13 февраля, 11:07
Новости

В Калмыкии завершилось первенство ЮФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет

В Калмыкии завершилось первенство ЮФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет

Турнир прошел в Элисте в эти выходные. В нем приняли участие около 200 спортсменов из восьми регионов, а также Донецкой и Луганской народных республик. Сборную Калмыкии представляли 22 спортсмена.

О результатах спортивного состязания узнаете из репортажа корреспондента Ольги Эняевой в дневном выпуске вестей в 14:30 на телеканалах Россия 1 и Россия 24.

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