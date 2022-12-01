В Калмыкии завершилось первенство ЮФО по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет

Турнир прошел в Элисте в эти выходные. В нем приняли участие около 200 спортсменов из восьми регионов, а также Донецкой и Луганской народных республик. Сборную Калмыкии представляли 22 спортсмена.



О результатах спортивного состязания узнаете из репортажа корреспондента Ольги Эняевой в дневном выпуске вестей в 14:30 на телеканалах Россия 1 и Россия 24.