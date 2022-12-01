13 февраля, 15:03
 -4 °C
78,05
72,79
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 февраля, 11:40
Новости

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения житель Яшалтинского района отправится отбывать наказание в виде реального лишения свободы

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения житель Яшалтинского района отправится отбывать наказание в виде реального лишения свободы

Прокуратура Яшалтинского района поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что мужчина, ранее судимый в ноябре 2022 года по ч. 2
ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год
условно с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, умышленно, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя
подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

Сообщает старший помощник прокурора республики по
взаимодействию со СМИ и общественностью Кубанова Э.И.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия