За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения житель Яшалтинского района отправится отбывать наказание в виде реального лишения свободы

Прокуратура Яшалтинского района поддержала государственное

обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.



Установлено, что мужчина, ранее судимый в ноябре 2022 года по ч. 2

ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год

условно с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, умышленно, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя

подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

Сообщает старший помощник прокурора республики по

взаимодействию со СМИ и общественностью Кубанова Э.И.