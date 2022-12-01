13 февраля, 10:44
Калмыцкие кадеты соревновались в лыжных гонках и биатлоне
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В Городовиковском районе прошли спортивные мероприятия, посвященные 9 годовщине открытия Олимпийских зимних игр в Сочи. В гонках на дистанцию 500 метров участвовали 24 воспитанника училища.
В Городовиковском районе прошли спортивные мероприятия, посвященные 9 годовщине открытия Олимпийских зимних игр в Сочи. В гонках на дистанцию 500 метров участвовали 24 воспитанника училища.
Лучшее время показали - Виктор Сибриков, Артем Мартышкин, Алексей Чернов. В биатлоне победу одержал 6 взвод казачьего корпуса. Все они награждены дипломами и медалями Олимпийского Совета республики.
Фото: Администрация Городовиковского РМО РК